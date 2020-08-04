О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.
Если прийти в основной день – 9 августа – не получится, то гражданин имеет право сделать свой выбор накануне. Досрочное голосование продлится до субботы, 8 августа, включительно.
Как прошел первый день? В материале наших корреспондентов.
Участок в Белорусском государственном университете физической культуры. 15 минут до открытия. В присутствии избирательной комиссии и наблюдателей обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.
Избирательная комиссия с росписями. Печать – опечатно, ящик закрыт. Подписано: «Для досрочного голосования».
После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться. С подписями двух членов комиссий, председателя или секретаря.
Ровно в 10 часов утра избирательный участок открывается для желающих сделать свой выбор. Первый голосующий пришел в первые минуты работы.
Читайте также:
«Это выбор, это важно для каждого из нас». Людмила Волчек рассказала, почему проголосовала досрочно на выборах Президента
«Тайное голосование от этого не станет явным». Почему на выборах не будет шторок и как будут обрабатывать участки?
Леонид Хроменков: я голосую за стабильность, чтобы мы только сражались на спортивных площадках
А это уже Могилев. Полуторагодовалые Николь и Амелия на этом участке сегодня самые юные посетители. И пока по возрасту права голоса не имеют, выбор делают мамы.
Надежда Мешкова, председатель участковой комиссии № 86 Могилева:
Так как у нас микрорайон молодой, много идет голосовать молодых мам. И с детками молодые мамы идут.
Анна Лазарева, жительница Могилева:
Мы решили сразу идти голосовать досрочно. Мы и дальше хотим жить в мире.
Елена Воробьева, жительница Могилева:
Микрорайон новый. Все рядом. Поликлиника открывается. Школа, бассейн. Все для развития детей. Это самое главное для нас.
Чтобы воспользоваться правом голоса, нужно иметь при себе паспорт. Подойдет удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. С 4 августа и по субботу, 8 августа, включительно продлится досрочное голосование.
Есть планы на воскресенье. Возможно, у кого-то соревнования. Или просто выходной будет рабочим. Как бы ни складывались эти дни, у каждого точно есть возможность принять участие в электоральной кампании.
Александр Лукашенко: «У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах»
Новости Беларуси. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. На это Президент обратил внимание, встречаясь с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, а также помощниками в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости вечером 4 августа обсудили завершающую стадию избирательной кампании.
Президенту доложили о материально-техническом оснащении участков, а также о готовности комиссий к работе. Глава государства обратил внимание на то, что не стоит забывать и о соответствующей атмосфере. Выборы всегда являлись для граждан праздником. Эту традицию в Беларуси необходимо сохранить.
О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах
Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе безопасности во время проведения выборов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий (и не только руководители, а вообще пришедшие на избирательный участок) предъявили к нам потом какие-то претензии: что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание. А по фактам, если есть хоть какие-то малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, Комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Люди – государственные, и государство их должно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее, насилие должны пресекаться на корню.
У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще люди, которые болеют коронавирусом. Надо помочь им проголосовать, по их желанию.
На этих выборах зарегистрировано рекордное количество наблюдателей – свыше 45 тысяч. Есть и зарубежные. Надо окружить их – в хорошем смысле слова – заботой, потому что это люди героические. Они не побоялись в эту пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины, не побоялись, приехали для того, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение.
Еще раз подчеркиваю: выборы в Беларуси пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. Белорусские законы, белорусский народ – это главное.
Читайте также:
Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы
Президент Беларуси: «Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая»
Александр Лукашенко: «Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям»
Важнейшей задачей, как во время выборов, так и после них, остается уборочная. Хороший урожай нужно собрать не только быстро, но и без потерь. Поэтому задача для руководителей на местах – обеспечить бесперебойную работу всех звеньев.