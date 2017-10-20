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О водоснабжении и водоотведении: Президент поручил обеспечить чистой водой каждый дом

20.10.2017 - 23:57

Новости Беларуси. Тепло, электричество и вода – базовые потребности, качество которых обязано обеспечить государство. Александр Лукашенко поставил задачу: обеспечить чистой водой каждый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема актуальна для регионов. Например, в Гомельской и Могилевской областях вода не соответствует норме. Станции обезжелезивания обеспечивают очистку лишь 42 % необходимого объема ресурса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас в республике обеспечена стопроцентная доступность населению питьевой воды. В то же время сохраняется проблема ее качества.

26% проб воды в Гомельской и Могилевской областях не соответствуют требованиям нормативов по содержанию железа. Обеспеченность станциями обезжелезивания по республике  42%. Этот вопрос необходимо решить до 2025 года.

И совсем недопустимо то, что некоторые регионы не имеют очистных сооружений и до сих пор все нечистоты собираются на полях фильтрации.

Не буду долго распространяться в этом вопросе. Есть самые современные формы очистки. Внедряйте. Эту проблему надо было решать вчера. Поэтому сегодня незамедлительно надо решить эти вопросы. Используйте передовой мировой опыт, науку привлекайте, ищите источники финансирования и действуйте.

Также актуальна в данной сфере проблема замены изношенных сетей. От этого и сверхнормативные потери воды. Некоторые умники в регионах пытаются эти потери включить в себестоимость, взимая деньги и с населения, и из бюджета. От этого же страдает и качество самой воды. Так что эту проблему тоже ставьте для себя как приоритетную. И когда будет Анфимов с группой рассчитывать в очередной раз стоимость услуг, здесь надо обрезать по самое не могу.

Источник фото: http://president.gov.by

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