Об успешном испытании водородной бомбы заявила КНДР

Новости Северной Кореи. Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. Причем заряд, по заверениям местных СМИ, может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобную той, которая на минувшей неделе впервые в истории испытаний КНДР смогла пролететь над Японией.

Этим заявлениям склонны верить и страны-наблюдатели. Несколькими часами ранее Южная Корея заявила, что зафиксировала необычайно сильную сейсмическую активность в КНДР. Отметим, это уже шестые ядерные испытания Пхеньяна.