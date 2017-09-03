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Об успешном испытании водородной бомбы заявила КНДР

03.09.2017 - 15:26

Новости Северной Кореи. Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. Причем заряд, по заверениям местных СМИ, может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобную той, которая на минувшей неделе впервые в истории испытаний КНДР смогла пролететь над Японией.

Этим заявлениям склонны верить и страны-наблюдатели. Несколькими часами ранее Южная Корея заявила, что зафиксировала необычайно сильную сейсмическую активность в КНДР. Отметим, это уже шестые ядерные испытания Пхеньяна.

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Об успешном испытании водородной бомбы заявила КНДР

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