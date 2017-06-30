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«Оберег для наших мамочек и детей»: распашонки с вышиванкой подарили в роддоме Минска

30.06.2017 - 19:06

Новости Беларуси. У новорожденных минчан 30 июня появились обновки с национальным узором. В канун Дня Независимости им прямо в роддоме подарили распашонки с вышиванкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие подарки для малышей и мам стали приятным сюрпризом.

Надежда Мороз, пациент родового отделения 5-ой клинической больницы Минска:
Очень красивая вышиваночка такая. Очень мне понравилась. Нарядненькая. Пока еще большеватая. С удовольствием наденем ее, когда подрастет.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Акция замечательная. Мы проводим ее совместно с БРСМ. Поднимаем дух, желаем крепкого здоровья. Вышиванка – очень много значит. Это наш национальный символ. Символ развития, благополучия, успеха. Оберег для наших мамочек и детей.

Традиционная вышиванка сегодня считается символом единения и надежной защиты. 2 июля в Минске пройдет праздник – День вышиванки. Сотни человек пройдут по проспекту в одежде с национальным узором. Зрелищным будет и самый массовый поцелуй в году в вышиванках.

«Оберег для наших мамочек и детей»: распашонки с вышиванкой подарили в роддоме Минска

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