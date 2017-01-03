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Объездная дорога вокруг Бреста разгрузит центр от грузовых машин

03.01.2017 - 16:16

Новости Беларуси. В Бресте возобновится строительство магистрали, соединяющей республиканские трассы, ведущие к границам России и Украины от международных пунктов пропуска «Брест-Тересполь» и «Козловичи».

В масштабный проект вложат не только средства республиканского бюджета, но и инвестиции Банка развития. Объездная дорога разгрузит областной центр от транспортных потоков и станет визитной карточкой города к его тысячелетию. Юбилей Брест отпразднует в 2019 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома:
Вторая очередь позволит разгрузить полностью центр от грузовых машин. Плюс решится, тянущаяся с советских времен проблема по переездам речицким. Это будет транзит транспорта.

Объездная дорога вокруг Бреста разгрузит центр от грузовых машин

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