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Вы серьёзно: что писали пользователи соцсетей об «Оскаре»

27.02.2017 - 14:22

26 февраля прошла 89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Лунный свет». Причем приз драме достался не сразу, потому что из-за ошибки статуэтку уже отдали мюзиклу «Ла-Ла Ленд».  Эта ситуация стала вирусной и в социальных сетях сразу появились посты о досадной ошибке организаторов. Мы уже посмотрели, что постят в соцсетях звездные гости церемонии, а теперь хотим узнать, что думают о нынешней премии пользователи соцсетей. 

Самые яркие моменты нынешней церемонии можно посмотреть здесь

Автор: Шкет Елизавета

Фото: kinopoisk.ru
twitter.com. Даже официальный аккаунт Академии был не готов к такому повороту событий. Сразу после первого объявления первого победителя на официальной странице появилась эта информация.
Фото. twitter.com. Даже официальный аккаунт Академии был не готов к такому повороту событий. Сразу после первого объявления первого победителя на официальной странице появилась эта информация.
twitter.com. Многие пользователи были недовольны тем, что в в категории «грим и прически» победил «Отряд самоубийц». По мнению пользователей, были более достойные номинанты.
Фото. twitter.com. Многие пользователи были недовольны тем, что в в категории «грим и прически» победил «Отряд самоубийц». По мнению пользователей, были более достойные номинанты.
twitter.com.
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Фото. twitter.com.
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Фото. twitter.com.
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Фото. twitter.com.
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Фото. twitter.com.
twitter.com. Пользователи стали дорисовывать вместо фильма-победителя свои варианты.
Фото. twitter.com. Пользователи стали дорисовывать вместо фильма-победителя свои варианты.
twitter.com.
Фото. twitter.com.
twitter.com.
Фото. twitter.com.
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Фото. facebook.com
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