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Обиделся на замечание учителя: полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе

05.09.2017 - 16:23

Новости России. Учащийся девятого класса пришел на урок в берцах и плаще. Преподаватель вывела юношу из класса и отчитала за внешний вид. В ответ он кинул дымовую шашку и достал пневматический пистолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обиделся на замечание учителя. Полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе.

Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев

Сейчас женщина в больнице, как еще и три школьника – услышав выстрел, подростки запаниковали и выпрыгнули в окно. Одна из одноклассниц сообщила СМИ, что злоумышленник это давно планировал и нужен был лишь повод, об этом он постоянно рассказывал в классе. Все думали, что парень шутит, а уже во время атаки мальчик кричал: «Я ждал этого три года».

Подросток задержан. Что заставило ученика устроить погром, выясняется.

Обиделся на замечание учителя: полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе

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Фото: instagram.com/puls_ivanteevki
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Источник: скриншот из видео, размещенном в аккаунте twitter.com/Press_Focusnik
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