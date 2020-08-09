Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента
Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6 %, отказались от ответа 32,4 %. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.
По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7 %, Светлана Тихановская 6,8 %, Анна Канопацкая 2,3 %, Андрей Дмитриев 1,1 %, Сергей Черечень 0,9 %. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2 % избирателей.
Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО «БКМО» создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации № 000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.
Александр Лукашенко о выборах – 2020: «Это одна из самых сложных избирательных кампаний»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Была ли эта избирательная кампания самой тяжелой для вас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы не сказал, что это самая тяжелая. Тяжести одинаковые всегда. Но это одна из самых сложных избирательных кампаний. Вы же понимаете, что в 2010 году, когда штурмом пытались взять Дом правительства, было не легче. А здесь сложность в том, что мы еще многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам.
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