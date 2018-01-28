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Обнаружены 7 человек с парома, который исчез в Тихом океане

28.01.2018 - 17:40

Новости мира. Королевские военно-воздушные силы Новой Зеландии обнаружили семерых пассажиров с бесследно пропавшего в Океании парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они находились в лодке, среди них был ребенок без сознания.

Выжившие пассажиры рассказали, что паром затонул вскоре после выхода из порта острова Ноноути. Случилось это еще 18 или 19 января. Спустя два дня он должен был прибыть в столицу Кирибати, однако перестал выходить на связь.

В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами

Власти островного государства заявили о его исчезновении лишь недавно, потому и спасательная операция была организована, возможно, слишком поздно. Всего на борту парома было более 50 человек. Их поиски продолжаются.

Обнаружены 7 человек с парома, который исчез в Тихом океане

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