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Обновленный аэропорт «Липки» начал свою работу: Минский аэроклуб ДОСААФ сменил место прописки

24.07.2017 - 16:25

Новости Беларуси. 24 июля журналистам показали обновленный аэродром «Липки». Сюда с «Боровой» переезжает Минский аэроклуб ДОСААФ. Реконструкция велась два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь «Липки» располагают уникальной взлетно-посадочной полосой, а также имеют необходимую базу для подготовки военных пилотов и спортсменов. Выполнять полеты здесь можно будет в любое время суток и при любой погоде.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Равных ему не будет в Европе по выполняемым полетам днем и ночью и по той инфраструктуре, которая здесь. Мы собрали в одно здание, как вы заметили, все. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса, 721 м, которая сейчас рабочая. Установлена светотехника, установлено новое радиооборудование.

В перспективе «Липки» не только заменят «Боровую», но и смогут взять на себя часть функций закрытого аэропорта «Минск-1».

Обновленный аэропорт «Липки» начал свою работу: Минский аэроклуб ДОСААФ сменил место прописки

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