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Обновляем старые ёлочные шары своими руками. Мастер-класс декоратора

15.12.2017 - 09:43

Подготовка к Новому Году идёт полным ходом. Ангелина Милевская подскажет вам, как сэкономить своё время и средства.

Ангелина Милевская, флорист, декоратор:
За праздничное убранство новогодней красавицы отвечают ёлочные игрушки. И сегодня я расскажу, как подарить им новый образ, а преобразим мы однотонные шарики. Для этого нам понадобятся: старые шарики, клей-спрей, краска-спрей, искусственный снег или сахар, салфетка с красивым рисунком, водный лак, кисточка, глиттер и стразы.
Сейчас в тренде разнообразные шарики причудливых форм. Сегодня мы возьмем старые шарики и постараемся их сделать более фактурными и придать цвета совершенно не такого, к которому вы привыкли.

Способ первый! Укутаем шарик снежным покровом. Разумеется, снежинки у нас искусственные, но эффект, как от натуральных -  прямо мороз по коже! «Окунём» игрушку в клей и припорошим!

Ангелина Милевская:
Первый шарик у нас готов. Если у вас нет искусственного снега, то альтернативой может служить обычный сахар.
Второй способ: мы обновим цвет и задекорируем шарик с помощью белых перьев.

Под красочным конфетти игрушка меняет свой наряд. Для пущего гламура не хватает лишь перьев и страз!

Ангелина Милевская:
Осталось посыпать блестками и стразами.

Измениться в третьем случае нам поможет техника декупаж. Вырезаем из салфетки понравившийся узор и с помощью лака на водной основе фиксируем декоративный элемент к игрушке.

Ангелина Милевская:
Чтобы шарик не был односторонним, я буду разукрашивать глиттером, для этого буду использовать трафарет.

Ёлочные шары

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