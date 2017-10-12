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«Обращаются: «Николай, что будем писать?» Титровать или что-то. У меня на это неизменная просьба: «Николай Фоменко». Всё. Разве этого недостаточно?

12.10.2017 - 22:11

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Такая исключительная ситуация. Вам говорят: «Вот тут Вас будут представлять, только одну профессию можем Вашу назвать». Для кого-то Вы – музыкант, для кого-то – создатель автомобиля «Маруся», гонщик, чемпион. Что бы Вы в такой ситуации сами выбирали?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Я всегда это произношу. Обращаются ко мне: «Николай, что будем писать?» Титровать или что-то. У меня на это неизменная просьба, сразу после выпуска института. Это звучит так: «Николай Фоменко». Всё. Разве этого недостаточно, мне кажется?

Это – скромно, конечно.

Николай Фоменко:
Я всё время говорю о том, что быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. И это, действительно, так. Но я всегда, с самого детства думал вот о чём. Например, в детстве, конечно, этого не было, имею в виду этой фамилии, ну, например, представьте себе: «Николай Фоменко, мастер спорта международного класса».

Это же в нашей стране очень приятно и достаточно помпезно.

А теперь представьте другое, вслушайтесь в это: «Михаэль Шумахер, заслуженный мастер спорта Германии». Просто – Михаэль Шумахер. И всё. Никто, кроме нас, не пишет – семикратный, просто пишут Михаэль Шумахер. Или Джек Николсон. Мне кажется, это – нормально.  

«Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь»: большое интервью Николая Фоменко

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