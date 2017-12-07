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Наша страна выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями: Макей на заседании ОБСЕ в Вене

07.12.2017 - 18:21

Новости Беларуси. Потенциал ОБСЕ нужно использовать в полной мере для снижения рисков военной конфронтации в Европе. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей выступил на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Это крупнейшее ежегодное мероприятие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политик подчеркнул, что наша страна выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями.

Владимир Макей также поднял тему переговорного процесса по конфликту в Украине. Глава МИД Беларуси призвал к решительной поддержке трехсторонней контактной группы, заседания которой регулярно проходят в Минске. Министр отметил, что Минские соглашения остаются краеугольным камнем мирного урегулирования в Украине.

Наша страна выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями: Макей на заседании ОБСЕ в Вене

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