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Общественное обсуждение проекта застройки Фрунзенского района продлится до 10 августа

20.07.2017 - 23:40

Новости Беларуси. Новые многоэтажки, магазины и кафе появятся во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительные планы чиновники обсудили с местными жителями.

Возведение нового бассейна в средней школе № 81 большинство присутствующих поддержали. А вот появление многофункционального комплекса на перекрестке Ольшевского-Глебки и жилого дома на Лынькова одобрили не все.

Александр Некрашевич, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Граждане высказывают те или иные предложения, кто-то «за», кто-то – «против». После общественного обсуждения пройдет стадия его утверждения, экспертизы и затем будут какие-то моменты застроены.

Общественное обсуждение проекта продлится до 10 августа.

Любой желающий может внести свои предложения в план застройки микрорайона, обратившись в администрацию.

Общественное обсуждение проекта застройки Фрунзенского района продлится до 10 августа

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