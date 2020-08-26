Общественный деятель из Сербии – белорусам: «Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий»
Новости Беларуси. Обращение к белорусской молодежи. Его авторы – участники известного фольклорного коллектива «Косовские пионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известный коллектив из Сербии обратился к белорусской молодежи
Долгое время ансамблем руководит актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, общественный деятель Ивана Жигон. Она не раз приезжала в Беларусь, была и гостем нашего телеканала.
Ивана Жигон, актриса, сценарист, режиссер (Сербия):
Очень тяжело, потому что очень много хочется из сердца сказать вам. У нас была честь с «Косовскими пионами», ансамблем, выступать в ваших городах. И потом мы выступали во всем мире – и в Америке, и в Париже перед министром культуры, и в Швейцарии, и на Балканах. Всюду.
Но наши дети потом, студенты, как они росли, все сравнивали с тем, что они видели в Беларуси. «Это же ничего в сравнении с Минском. Это город света», – говорят они. Они запомнили не только свет ваших улиц – свет вашего быта, ваших глаз, ваших душ прежде всего.
Вы ищете на улицах свободы, потому что вы свободолюбивый народ. Они пользуются вашими лучшими качествами. Но это подмена понятий. Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий.
Вы разрушаете плотину, которую вы делали подвигом. Делали во главе с вашим Президентом. Невозможно. Если вы разрушите эту плотину, все рухнет на вас. Мы это прожили после нашей «цветной революции». Я всегда говорю: это контрреволюция была.
Но мы верим в вас и веруем в победу справедливости.
Известный коллектив из Сербии обратился к белорусской молодёжи
Новости Беларуси. Обращение к белорусской молодежи. Его авторы – участники известного фольклорного коллектива «Косовские пионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея послания возникла неслучайно: народ Косово хорошо знает, что такое война и геноцид. Многие из ребят, входящих в состав ансамбля, их семьи застали самое страшное время в истории своей страны. Сегодня они об этом говорят открыто.
Разве вы не поняли, что многие из нас смотрят на Беларусь с уважением за то, что вы находили в себе силы десятилетиями ухаживать за своей страной, отстаивать свое достоинство и суверенитет?! Неужели вы бы действительно хотели жить в грязных, неухоженных городах, работать в проданных фабриках у олигархов? Разве не видите, во что превратили Украину? Разве не видели развал Сербии после «оранжевой революции» в 2002 году?
Мы видели, что некоторые из вас вернули стипендии своего государства. Разве вам было бы приятнее получать стипендии из рук тех, кто омыл руки кровью в наших деревнях и в городах Сербии, а также и на просторах Ирака, Ливии, Сирии?
Да, говорят, что большое видится на расстоянии. Тогда приходите и посмотрите на вашу ситуацию из наших разбитых, оккупированных деревень, из проданных фабрик, из наших монастырей XIV века, обнесенных сегодня колючей проволокой и тогда, надеемся, вы все поймете.
С любовью, верой и надеждой – из сердца Сербии с Косово и Метохии!