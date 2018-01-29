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Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

29.01.2018 - 16:44

Новости Беларуси. Безопасность на дорогах – это не тот вопрос, который можно решить раз и навсегда, ведь транспортный поток растёт с каждым годом и становится всё более разнообразным. Во время ток-шоу «Что происходит» эксперты высказывали мнения о том, что может улучшить обстановку на дорогах Беларуси.

Юрий Важник: «Беларусь – европейский чемпион по снижению аварийности»

Алексей Одаренко: «Это – больше психологический фактор, состояние общества, нежели техническое состояние дорог»

Дмитрий Перлин: «Есть, куда стремиться, и очень серьёзно, в системе подготовки водителей»

Анатолий Гладкий о ненужной информации в ПДД: «Кто такие «дети» и что такое «газон» – зачем это?»

Юрий Важник о ПДД: они – продолжение Уголовного кодекса, мало имеют отношения к правилам безопасного поведения»

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