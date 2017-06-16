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Обсуждение прав на гражданство для детей-мигрантов закончилось дракой в итальянском правительстве

16.06.2017 - 11:29

Новости Италии. Законопроект о праве детей мигрантов на гражданство привел к драке в итальянском сенате. Из-за спорных вопросов представители оппозиционной «Лиги Севера» вступили в потасовку с депутатами Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более ярые протесты бушевали за стенами Сената.

Крайне правые активисты выступали против принятия закона и пытались всеми силами  прорваться внутрь Палаццо Мадама.

Чтобы утихомирить разбушевавшихся дебоширов, стражи порядка были вынуждены применить водометы и другие спецсредства. 

Обсуждение прав на гражданство для детей-мигрантов закончилось дракой в итальянском правительстве
Обсуждение прав на гражданство для детей-мигрантов закончилось дракой в итальянском правительстве
Фото. Обсуждение прав на гражданство для детей-мигрантов закончилось дракой в итальянском правительстве

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