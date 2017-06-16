Обсуждение прав на гражданство для детей-мигрантов закончилось дракой в итальянском правительстве

Новости Италии. Законопроект о праве детей мигрантов на гражданство привел к драке в итальянском сенате. Из-за спорных вопросов представители оппозиционной «Лиги Севера» вступили в потасовку с депутатами Демократической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще более ярые протесты бушевали за стенами Сената.
Крайне правые активисты выступали против принятия закона и пытались всеми силами прорваться внутрь Палаццо Мадама.
Чтобы утихомирить разбушевавшихся дебоширов, стражи порядка были вынуждены применить водометы и другие спецсредства.