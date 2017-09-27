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«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1

27.09.2017 - 18:10

Новости Беларуси. Учащиеся франко-языковой гимназии из Солигорска принимали высокого гостя: учреждение посетил посол 5-й республики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот вояж месье Канесс отправился в рамках знакомства с регионом. Солигорская гимназия №1 была выбрана не просто так: 6 лет назад при поддержке посольства здесь открыли франкоязычное отделение. Его выпускники имеют право поступать в любой вуз Франции без сдачи языкового экзамена.

Впрочем, проверка знаний солигорских гимназистов не смущает: учащиеся без проблем провели экскурсию для посла на его родном языке.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Для меня это большая радость посетить сегодня эту школу, познакомиться с детьми и преподавателями. Обучение французскому языку на очень высоком уровне. Я мог сам удостовериться, пообщавшись с детьми.

Ученики:
Он оказался очень радушный, приятный.

Довольно-таки милый человек.

Дидье Канесс также встретился с представителями районной власти, а еще познакомился с предприятиями города.

«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1

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