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Обвал шахты в Молдове: погибли три человека

21.11.2017 - 14:29

Новости Молдовы. Чрезвычайное происшествие в Молдове. Обвал свода шахты привел к гибели трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое скончались на месте. Одного горняка спасателям удалось извлечь из-под обломков живым, однако ранения оказались слишком серьезными. Мужчина умер по пути в больницу.

В связи с происшествием премьер-министр страны созвал экстренное заседание правительства. Он потребовал провести расследование и установить все обстоятельства аварии. Кроме того, проверки будут проведены на всех рудниках страны. При выявлении каких-либо нарушений, шахты будут немедленно закрыты.

Обвал шахты в Молдове: погибли три человека

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