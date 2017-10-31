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Обвинение по делу о гибели солдата в Печах предъявлено десяти военнослужащим

31.10.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Десяти военнослужащим предъявлено обвинение по делу о гибели солдата в Печах. Под следствием находится восемь сержантов, прапорщик и офицер. Еще один человек в статусе подозреваемого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу, было обнаружено в начале октября в подвале воинской части в Борисовском районе. Причина смерти – механическая асфиксия. В ходе расследования смерти солдата были возбуждены и соединены в одно производство 13 уголовных дел. Следствие разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа.

Председатель СК о смерти солдата в Печах: Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы

Обвинение по делу о гибели солдата в Печах предъявлено десяти военнослужащим

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