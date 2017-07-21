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«Обвиняемыми был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет»

21.07.2017 - 20:28

Новости Беларуси. Два приговора к расстрелу и 46 лет лишения свободы на двоих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова цена убийства шестерых человек.

Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о черных риелторах. Трое мужчин и одна женщина убивали людей, чтобы получить их квартиры. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело «конвейером смерти». Как человеческая жизнь оказалась не дороже квадратных метров?

Все обстоятельства этой резонансной истории в видеоинформации.

«Обвиняемыми был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет»

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