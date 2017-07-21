«Обвиняемыми был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет»

Новости Беларуси. Два приговора к расстрелу и 46 лет лишения свободы на двоих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова цена убийства шестерых человек.

Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о черных риелторах. Трое мужчин и одна женщина убивали людей, чтобы получить их квартиры. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело «конвейером смерти». Как человеческая жизнь оказалась не дороже квадратных метров?