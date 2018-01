Стали известны номинанты на Оскар-2018. «Нелюбовь» Звягинцева среди претендентов

Только что Американская киноакадемия огласила претендентов на свои награды в 2018 году. Итоговой список номинантов только подтвердил – наградный сезон этого года точно войдет в историю как самый неровный, непредсказуемый и несколько безумный.

«Форма воды» − лидер по числу номинаций. Фото: imdb.com

Номинанты на лучший фильм были довольно предсказуемы, хотя удивляет наличие среди них «Темных времен» и отсутствия «Тони против всех», зато в режиссуре сюрпризов вышло много. В число номинантов не попали Стивен Спилберг и Мартин МакДона, но зато Академия отметила дебютантов Джордана Пила и Грету Гервиг. Попадание Гервиг в число номинантов омрачает то, что добавлена она туда была после скандала с притеснениями женщин-режиссеров.

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». Отсутствие МакДона в режиссерской категории сильно подорвало шансы фильма на получение главной награды.Фото: imdb.com

Из-за скандала мимо своей заслуженной номинации пролетел и Джеймс Франко. Актер был одним из фаворитов сезона, но очередные необоснованные обвинения заставили Академию заменить его на Дензела Вашингтона. В женской номинации несколько неожиданно выглядит появление Мерил Стрип, но, согласно старой шутке, «для получения очередной номинации Мерил достаточно просто пройтись перед камерой».

В неожиданности можно записать присутствие картины «Логан» в сценарной номинации. Академия никогда не отличалась любовью к комиксам, и сам факт, что для последнего фильма о Росомахе нашлось место среди претендентов на «Оскар» говорит о грядущих изменениях в индустрии.

«Нелюбовь». Очевидных конкурентов у российского фильма нет. Фото: imdb.com

Попадание картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в число номинантов сюрпризом не стало, но зато удивляет непопадание туда всех основных конкурентов российского фильма. Пока что все говорит о том, что в этом году Звягинцев поднимется на сцену за своей наградой.

С полным списком номинантов вы можете ознакомиться ниже.

Лучший фильм:

«Дюнкёрк»

«Зови меня своим именем»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Прочь»

«Секретное досье»

«Тёмные времена»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»



Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»

Грета Гервиг — «Леди Бёрд»

Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

Джордан Пил — «Прочь»

Гильермо дель Торо — «Форма воды»



Лучшая женская роль:

Фрэнсис МакДорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Сирша Ронан («Леди Бёрд»)

Марго Робби («Тоня против всех»)

Мерил Стрип («Секретное досье»)

Салли Хокинс («Форма воды»)

«Призрачная нить». Пол Томас Андерсон, наконец, был отмечен персональной номинацией. Фото: imdb.com



Лучшая мужская роль:

Дензел Вашингтон («Ромэн Израэль, Esq.»)

Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Дэниэл Калуйя («Прочь»)

Гари Олдман («Темные времена»)

Тимоти Шаламэ («Зови меня своим именем»)



Лучшая женская роль второго плана:

Мэри Дж. Блайдж («Ферма «Мадбаунд»)

Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лори Меткаф («Леди Бёрд»)

Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»)

Октавия Спенсер («Форма воды»)



Лучшая мужская роль второго плана:

Уиллем Дефо («Проект «Флорида»)

Ричард Дженкинс («Форма воды»)

Кристофер Пламмер («Все деньги мира»)

Сэм Рокуэлл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Вуди Харрельсон («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)



Лучший оригинальный сценарий:

«Леди Бёрд»

«Любовь – болезнь»

«Прочь»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

«Леди Бёрд». Печально осознавать, что Гервиг номинировали не из-за ее таланта, а из-за современных тенденций. Фото: imdb.com



Лучший адаптированный сценарий:

«Большая игра»

«Горе-творец»

«Зови меня своим именем»

«Логан»

«Ферма «Мадбаунд»



Лучший фильм на иностранном языке:

«Квадрат» — Швеция

«Нелюбовь» — Россия

«О теле и душе» — Венгрия

«Оскорбление» — Ливан

«Фантастическая женщина» — Чили



Лучший анимационный фильм:

«Босс-молокосос»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Добытчица»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

«Логан» − уникальный фильм-комикс с номинацией за лучший сценарий. Фото: imdb.com



Лучшая операторская работа:

«Тёмные времена»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Ферма «Мадбаунд»

«Дюнкерк»



Лучший монтаж:

«Дюнкерк»

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»



Лучший оригинальный саундтрек:

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Призрачная нить»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Дюнкерк»



Лучшая песня:

«Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)

«Mystery of Love» («Зови меня своим именем»)

«Remember Me» («Тайна Коко»)

«Stand Up for Something» («Маршалл»)

«This is Me» («Величайший шоумен»)



Лучшие визуальные эффекты:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Конг: Остров черепа»

«Планета обезьян: Война»

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Ферма «Мадбаунд». Выйди картина годом позже – «Оскар» «Лунного света» мог бы не состояться. Фото: imdb.com



Лучший дизайн декораций:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Красавица и чудовище»

«Тёмные времена»

«Форма воды»



Лучший дизайн костюмов:

«Виктория и Абдул»

«Красавица и чудовище»

«Призрачная нить»

«Тёмные времена»

«Форма воды»



Лучший грим и прически:

«Виктория и Абдул»

«Тёмные времена»

«Чудо»



Лучшее сведение звука:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

«Прочь». «Темная лошадка» наградного сезона не только дошла до «Оскара», но и всерьез претендует на главную награду. Фото: imdb.com



Лучший монтаж звука:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»



Лучший документальный фильм:

«Абакус»

«Икар»

«Лица, деревни»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айлэнд»



Лучший короткометражный документальный фильм:

«Edith + Eddie»

«Heaven is a Traffic Jam on the 405»

«Heroin(e)»

«Knife Skills»

«Traffic Stop»

«Секретное досье». Мерил Стрип опять обновила свой рекорд номинаций. Фото: imdb.com



Лучший короткометражный игровой фильм:

«Dekalb Elementary»

«11 часов»

«My Nephew Emmet»

«The Silent Child»

«All Of Us»



Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Dear Baseball»

«Garden Party»

«Lou»

«Negative Space»

«Revolting Rhymes»

Церемония награждения «Оскар» состоится 4 марта. Ее ведущим второй год подряд станет Джимми Киммел.