новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Обязательства по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината Беларусь выполнит в срок и в полном объеме

01.02.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Обязательства по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений Беларусь выполнит в срок и в полном объеме. На юго-востоке Туркменистана наши строители «под ключ» возводят масштабное производство. Стоимость комбината – более миллиарда долларов, а экспортом продукции будет заниматься Белорусская калийная компания.

В 2016 году на стройке возникли серьезные разногласия, которые ставили под угрозу реализацию всего проекта.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Не было, хочу сказать, в истории Беларуси такого крупного проекта – экспорт строительных услуг и возведение родного объекта – на миллиард долларов. Поэтому мы со всей полнотой ответственности относимся к реализации этого проекта. Практически все разногласия снялись, сейчас у нас уже слаженная работа на завершающем этапе.

В целом же работа строительной отрасли за 2016 год оценивается «удовлетворительно». Главная задача на ближайшие 12 месяцев – снижение себестоимости «квадратного» метра жилья и выход на новые рынки сбыта.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

День нейтралитета в Туркменистане: с национальным праздником Президента страны поздравил Александр Лукашенко
День нейтралитета в Туркменистане: с национальным праздником Президента страны поздравил Александр Лукашенко
Александр Лукашенко поздравил Туркменистан с Днем независимости
Александр Лукашенко поздравил Туркменистан с Днем независимости
Белорусские шахтостроители Гарлыкского ГОК готовятся к спуску третьего проходческого комбайна
Белорусские шахтостроители Гарлыкского ГОК готовятся к спуску третьего проходческого комбайна
Денис Диулин, генеральный директор ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»
Белорусские шахтеры приступили к добыче калийной руды на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов
Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов
«Дом там, где расстелен ковер»: что объединяет Беларусь и Туркменистан и о чем договорились в Минске президенты стран
Посольство Туркменистана в Беларуси: 12 мая открыт новый комплекс зданий — в церемонии участвовали президенты стран
Александр Лукашенко, Гурбангулы Бердымухамедов
Александр Лукашенко: «Посольство станет центром притяжения белорусско-туркменского сотрудничества»
Все новости по теме Беларусь-Туркменистан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru