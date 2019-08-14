«Обычай освящать мёд – это испокон веков». Как православным принято проводить Успенский пост
Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных и один из самых строгих. У православных верующих начался Успенский пост, в народе известный, как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового спаса, или праздника Маковея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день прихожане освящают в храме мед, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел. А еще сегодня принято принимать гостей и угощать их сладостями. Что же касается поста, то он единственный в церковном году, посвященный Деве Марии.
Прихожане:
Успенский пост строгий, хоть он и две недели. Ну и отдать дань уважения Пресвятой Богородице, потому что эта наша заступница небесная. Без нее мы никто. Это наша мама родная. А обычай освящать мед – это испокон веков.
Мы должны все подумать о нашей жизни, о нашем существовании, для чего мы здесь. Мы должны оставить после себя след и попасть в рай. Поэтому давайте жить, просто думая о прекрасном, помогая людям.
Важна и пища духовная. Пост должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, борьбой с греховными страстями и привычками.
Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост
Самый короткий, но и один из самых строгих: у православных верующих начался Успенский пост
Новости Беларуси. Самый короткий из многодневных, но и один из самых строгих. У православных верующих начался Успенский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день
В народе он известен, как Спасский, его исчисление идет от янтарного Медового спаса, или праздника Маковея. В этот день прихожане освящают в храме мед, фрукты, пекут пряники и пироги с дарами от пчел.
Что же касается поста, то он единственный, посвященный Деве Марии, и считается весьма строгим, как и Великий. Но в первую очередь важна пища духовная. Пост должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел, борьбой с греховными страстями и привычками.