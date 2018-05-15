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Обзор прессы. Какие прививки нужно делать обязательно? Во сколько обойдется торжественное окончание школы в 2018 году?

15.05.2018 - 09:51

Главная тема  газеты «Антенна-Телесемь» сегодня – история любви семьи Дюжевых. В этом году пара отмечает 10-летие семейной жизни. Артист расскажет: какую роль сыграл в их судьбе Майкл Джексон, и как его семья любит проводить свободное время.  

Корреспонденты СБ «Беларусь Сегодня» обращаются к читателям с призывом «Если хочешь быть здоров – прививайся». Большое интервью с главным врачом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья о том, какие прививки нужно делать обязательно, а какие – на всякий случай. Ведь не за горами долгожданные отпуска в экзотические страны. 

Ценителям белорусской культуры придется по душе материал «Рэспублiкi» о Народном художнике Беларуси, авторе самого большого в мире «Гобелена века» Александре Кищенко, которому бы в этом году исполнилось 85 лет.  

57-ой номер «Сельской газеты» сегодня поделится историей начинающей предпринимательницы из Островецкого района, которая, благодаря Декрету №7, осуществила свою давнюю мечту и открыла швейную мастерскую. Подробнее о развитии сельского бизнеса можно узнать уже сегодня в номере.  

30 мая во всех школах пройдут линейки, 9 и 10 июня выпускные вечера. В свежем номере «Аргументы и факты» журналисты попытались разобраться: во сколько обойдется торжественное окончание школы в 2018 году? 

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