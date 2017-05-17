Обзор прессы: самые актуальные темы «Антенны» и «СБ.Беларусь сегодня»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Юдина, журналист газеты «Антенна-телесемь», Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ.Беларусь сегодня»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Юдина, журналист газеты «Антенна-телесемь», Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ.Беларусь сегодня»
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