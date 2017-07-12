Обзор прессы за 12 июля: «Антенна-Телесемь» и «СБ. Беларусь сегодня». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.