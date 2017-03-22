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Обзор прессы за 22 марта: самые главные темы «Антенны» и «СБ. Беларусь сегодня»

22.03.2017 - 10:05

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна-Телесемь» и Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Инна Полюхович

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