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Обзор прессы за 6 сентября: самые актуальные темы телегида «Антенна» и газеты «СБ. Беларусь сегодня»

06.09.2017 - 11:43

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина  и специальный корреспондент отдела культуры газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.

Ирина Юдина
Ирина Овсепьян
Фото. Ирина Овсепьян

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