новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Оценивать качество продуктов в Беларуси будут с помощью нанобиосенсоров

18.08.2017 - 13:55

Новости Беларуси. В Беларуси разработают нанобиосенсоры для оценки качества продуктов. Об этом сообщили в Академии наук. Речь идет об устройстве, с виду напоминающем глюкометр, которое сможет определять уровень нитратов и пестицидов в товаре. Его презентуют в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также наши ученые работают над созданием элементов солнечной энергетики. Их уже производит одна из частных компаний. Высокотехнологичные – они позволят удешевить энергетические модули.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси:
Ведется поиск, и это очень перспективно, в области гибких солнечных элементов у нас в базе, даже, может быть, органических веществ. Сегодня можно с гордостью сказать, что у нас в стране начали производиться солнечные элементы. С хорошим КПД. Как нам заявляли, это 25%. На практике это все, безусловно, применимо. Все больше пользователей устанавливают солнечные батареи.

Белорусские ученые занимаются разработкой клеточного томографа, технологий 3D-печати. А также нанокрасок. Последние будут качественнее обычных аналогов. В ближайшее время в Беларуси презентуют электромобиль.

Оценивать качество продуктов в Беларуси будут с помощью нанобиосенсоров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Еще более качественный урожай в 2018 году: белорусские ученые вывели ряд новых сортов, в том числе и рапса
Еще более качественный урожай в 2018 году: белорусские ученые вывели ряд новых сортов, в том числе и рапса
Как вертится Земля: Гомель стал первым городом в мире со школой, оборудованной маятником Фуко
Как вертится Земля: Гомель стал первым городом в мире со школой, оборудованной маятником Фуко
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 5 марта: Год науки в Беларуси
Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь
В Минске представили инновационную разработку проектирования зданий с применением бим-технологий
«Молодой ученый «под ключ»: для чего в Академии наук создан новый проект
«Молодой ученый «под ключ»: для чего в Академии наук создан новый проект
Достижения белорусских ученых в области сельского хозяйства
Выращивать малину зимой начали в Беларуси: ягоды будут в 3 раза дешевле зарубежных
Как наноструктура углерода экономит тонны стали: белорусы создали малоизнашивающийся материал
Все новости по теме год науки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru