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«Очень много вандальных надписей. Ломают посадки»: 21 апреля приглашают на субботник в парк Камней

11.04.2018 - 11:01

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала, какие работы проведут в парке Камней.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
21 апреля в Первомайском районе планируем привести в надлежащий вид территорию парка Камней. Там будут высажены деревья, будут произведены необходимые ремонты. Это знаковый объект для Минска. И в то же время, когда к нему приложат усилия не только сотрудники Зеленстроя, и, наверное, не захочется там приносить какой-то вред. Потому что очень много вандальных надписей.

Бывают проблемы с посадками – ломают, выгуливают там собак.

Но если акцент будет, наверное, и будут лучше относиться и к самому объекту.

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