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«Очень напряженные матчи на каждом корте»: в Минске набирает обороты теннисный турнир «Belglobal Cup-2017»

17.08.2017 - 09:59

Новости Беларуси. Второй из трех запланированных турниров серии фьючерс «Belglobal Cup-2017» набирает обороты. На кортах минского Дворца тенниса продолжаются баталии среди мужчин в парном и одиночном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 августа барьер второго круга одиночек успешно преодолели белорусы Николай Голяк и Дмитрий Жирмонт. Дальше идет и Ярослав Шило, одолевший еще одного нашего соотечественника – Александра Бурого.

Эдуард Гладков, директор теннисного турнира «Belglobal Cup»:
Турнир проходит в стандартном режиме, все хорошо, игроки все приехали, никто травмы не получал. Все играют. Очень интересные и напряженные матчи на каждом корте проходят. Надеемся, что белорусы смогут пробиться в финал и даже победить на этом турнире.

«Очень напряженные матчи на каждом корте»: в Минске набирает обороты теннисный турнир «Belglobal Cup-2017»

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