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«Очень рад, что работаю в МЧС». 23-летний пожарный стал лучшим спасателем Беларуси

18.04.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Лучшего спасателя выбрали в Беларуси. Ребята, которые каждый день, спасая жизни, подставляют плечо друг другу, проявили соревновательный дух. На площадке развернулась нешуточная борьба. Успеть поднять тяжелейший груз за две минуты и сдвинуть ударами кувалды 70-килограммовую балку на полтора метра. Это лишь часть испытаний, которые пришлось пройти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрею всего 23 года, а за его плечами уже несколько побед в профессиональных конкурсах и десяток спасенных жизней. Победил он и сегодня. К работе спасателя парень готовился с юных лет.

Андрей Феденя, пожарный части № 6 Минска:
В детстве я занимался спортом и всю жизнь, как в школе учился, и вообще мечтал поступить в МЧС  и работать. Поступил я в институт в 2011 году, в августе, а работаю именно в пожарно-аварийной спасательной части № 6 с мая 2014 года. Очень рад, что работаю в МЧС.

Участие в профессиональных конкурсах Андрей, как и многие сослуживцы, считает лучшей подготовкой к реальным чрезвычайным происшествиям. Хотя простыми испытания не назовешь.

Александр Попко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Каждому спасателю нужно было преодолеть 5 упражнений. Они различного характера. Какие-то упражнения на выносливость, какие-то на силу, какие-то на ловкость.

Сначала парни должны были подняться на 4 этаж с 20-килограммовой рукавной линией. Ударами кувалды сдвинуть 70-килогрммовую балку на 1,5 метра. Пробежать слалом. И  самое сложное – пронести манекен весом более 70 кг. И все это – за 2 минуты. При этом спасатели находятся в снаряжении, которое также весит не один десяток килограммов.  

Елена Шуст, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:
Этот конкурс проводится, чтобы популяризировать профессию спасателя, чтобы все увидели, насколько это важная профессия и насколько важна физическая подготовка работников МЧС, ведь наши жизни зависят от них.

8 профессиональных спасателей из Минска, Гомеля и Витебска участвовали в конкурсе. Десятки болельщиков восхищались их способностями. Тысячи людей говорят спасателям: «Спасибо».

«Очень рад, что работаю в МЧС». 23-летний пожарный стал лучшим спасателем Беларуси

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