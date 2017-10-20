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Очереди в магазинах: сколько касс должно работать постоянно?

20.10.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Советы юриста в программе «Добро пожаловаться».

Вопрос: 
Часто бывает ситуация, когда приходишь в магазин и вынужден простоять у кассы полчаса, потому что из 10 касс работает лишь 2-3. Если в магазине 10 касс, сколько из них должно работать постоянно?

Елена Мойсейчик, юрист:
Законодательством не предусмотрено количество работающих кассовых зон в магазине.

Руководитель торгового объекта сам отслеживает поток людей, и с учётом этого, определяет, сколько касс будет работать.

Разумеется, в вечернее время и выходные, когда клиентов больше всего, количество открытых касс должно быть максимальным. Учитывая, что, на сегодняшний день, в торговой сфере наблюдается дефицит кадров, работа касс будет зависеть от того, хватает ли персонала.

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