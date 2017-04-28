новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Очередное российское судно затонуло в Черном море: все 78 моряков спасены

28.04.2017 - 10:08

Все 78 моряков российского разведывательного корабля «Лиман», затонувшего в Черном море, живы. Большинство спасла турецкая береговая охрана. Еще 15 взяло на борт грузовое судно, с которым столкнулся «Лиман».

ЧП случилось накануне недалеко от входа в пролив Босфор из-за сильного тумана. У 81-метрового грузового судна «Youzarsif» под флагом Того, перевозившего живой скот, незначительные повреждения. Российский корабль получил пробоину и вскоре начал идти ко дну. Счет шел на минуты. Людей спасали всеми возможными способами: катерами, вертолетами, самолетами. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное российское судно затонуло в Черном море: все 78 моряков спасены

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
Крушение сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море: причины трагедии выясняют следователи
В Черном море с рассветом возобновлена масштабная спасательная операция на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала»
Найдены тела троих погибших и два пустых гидрокостюма: в Черном море продолжается спасательная операция
В Черном море раскололся надвое и затонул сухогруз: подробности трагедии
В Черном море раскололся надвое и затонул сухогруз: подробности трагедии
По факту крушения сухогруза в Черном море возбуждено уголовное дело
По факту крушения сухогруза в Черном море возбуждено уголовное дело
Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
Крушение в шторм: корабль 1980 года выпуска, не исключено, что обшивка не выдержала напора волн
Стали известны возможные причины крушения судна «Герои Арсенала»
Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек
В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек
Все новости по теме Кораблекрушения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru