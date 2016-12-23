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Очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею прошли 22 декабря

23.12.2016 - 09:00

Новости Беларуси. Сводная таблица результатов четверга в белорусской хоккейной Экстралиге напоминала, скорее, протокол теннисного матча. Во всех поединках топовой шестерки победители забросили по шесть шайб. «Гомель» разобрался дома со жлобинским «Металлургом», «Неман» – с «Шахтером», а «Юность» не оставила шансов «Динамо-Молодечно» на его же площадке.

Команды из «низшей касты» сыграли по-разному. «Витебск», уступая «Химику-СКА» 0:2, добился волевой победы. А вот у «Лиды» с «Могилевом» такой закрутки не получилось – клуб из Гродненской области был однозначно сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты матчей

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