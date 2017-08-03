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Очевидцы засняли жуткую грозу в Минском районе

03.08.2017 - 17:58

Новости Беларуси. Минутная буря наделала беды в северных районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

2 августа после 30ºС жары Мядельщину и Вилейщину ныкрыл грозовой фронт.

Эти кадры сняли жители деревни Кривое Село.

Сильный ветер порывами до 18 метров в секунду выравал деревья с корнем, повредил кровли жилых домов и сельскохозяйственных зданий.

230 населенных пунктов оказались без света. Ремонта требуют 25 зданий.

А в Червеньском районе ураган повредил 30 гектаров леса. К сожалению, есть жертвы. Около деревни Кобузи Вилейского района на микроавтобус, в котором находились двое взрослых и пятеро детей, упало дерево. В результате погибла 10-летняя девочка. Многодетная семья из Молодечно отдыхала на Вилейском водохранилище и решила переждать грозу в микроавтобусе. По факту трагедии проверку проводят следователи.

«Семья решила укрыться в этом автомобиле»: СК о гибели девочки во время бури в Вилейском районе

Очевидцы засняли жуткую грозу в Минском районе

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