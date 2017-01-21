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Очевидец об аварии в Гомеле: если бы троллейбус не ушел на обочину и врезался в нашу машину, нас бы выкинуло на перекресток

21.01.2017 - 19:34

Новости Беларуси. В Гомеле по меньшей мере шесть человек пострадали в аварии. У троллейбуса отказали тормоза и, избегая столкновения с автомобилем, он врезался в столб в нескольких метрах от перехода.

К счастью, в тот момент на «зебре» не было пешеходов. Известно, что в салоне троллейбуса находились несколько десятков пассажиров. Три человека с ушибами доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидец:
В момент аварии наша машина находилась на перекрестке перед троллейбусом. Если бы троллейбус не ушел на правую обочину, он врезался бы в нас, и нас бы выкинуло на перекресток.

Очевидец об аварии в Гомеле: если бы троллейбус не ушел на обочину и врезался в нашу машину, нас бы выкинуло на перекресток

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