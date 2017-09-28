новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Одежда для миниатюрных женщин: что носят маленькие Дюймовочки и как не потеряться в модных трендах?

28.09.2017 - 12:48

Так хочется осенью надеть длинное летящее платье, набросить наверх свободный свитер и обуть удобные ботиночки без каблука. Но что делать, если вы – Дюймовочка? Многие девушки маленького роста боятся потеряться в модных трендах и думают, что они вовсе не для них. Но сегодня вместе со стилистом Ириной Апанасенок мы докажем, что рост – это не главное!

Мирослава Дума, Кристина Асмус, Нюша, Натали Портман, Кайли Миноуг, Ева Лонгория – посмотрите на этих знаменитых красоток! Они далеки от модельных параметров, но пальто оверсайз, кюлоты, ботфорты и другие тренды этой осени на них выглядят безупречно! А все потому что они в отличной форме! Так что, очаровательные Дюймовочки, следите за своим здоровьем и фигурой, учитывайте свои параметры  и тогда модная одежда будет только дополнять вашу красоту! 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юбка-карандаш: как выбрать и с чем носить?
Свобода, объёмная вязка и вышивка: как носить свитера со вкусом?
Осенняя коллекция «Галантэя»: объемные сумки на каждый день, маленькие сумочки и эффектные варианты для праздника
Стрелки, влюбляющие в себя с первого взгляда: учимся волшебному мейк-апу
Самые яркие тренды осени-2017
В чем уникальность кардигана и почему его так любят девушки?
Новая коллекция «Элема»: от классического делового стиля до милитари
Полосатый тренд: как носить женскую тельняшку?
Все новости по теме Мода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru