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Одеждой без документов торговали в Гомеле: описан товар на сумму несколько десятков тысяч рублей

21.09.2017 - 15:53

Новости Беларуси. Одежда взрослая и детская по низким ценам, но совсем без документов. Торговлю в стиле 90-х в Гомеле пресекли сотрудники финансовой милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документов на товар стоимостью в десятки тысяч рублей в течение дня ни официальный хозяин торговой точки, ни его партнеры по бизнесу предоставить так и не смогли.

Магазин одежды в этом здании открылся совсем недавно. Однако востребованный ассортимент и невысокие цены – лучшая реклама. Какого же было удивление проверяющих, когда в бойком месте не оказалось абсолютно никаких документов на товар –  ни накладных, ни сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара. По словам сотрудников финансовой милиции, такого экстравагантного подхода к ведению бизнеса в Гомеле уже давно не встречали.

Официальная хозяйка магазина – девушка, всего 2 недели назад оформившая индивидуальное предпринимательство. Не скрывает свою растерянность и небольшую осведомленность в бизнесе. На все вопросы отвечает человек, документально не имеющий никакого отношения к магазину.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
То есть нет бухгалтера – нет документов?

Работник магазина:
Да можно сказать так. Вся документация есть. Человек сказал, что должен привезти к обеду, но у него не получается сейчас. Говорит: «При первой же возможности любую документацию привезу».

Первой возможности «виртуального бухгалтера» сотрудники финансовой милиции дожидаться не стали. По закону нелегальный товар должен быть описан.

Сергей Семак, заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гомельской области:
Индивидуальный предприниматель осуществлял торговлю одеждой импортного производства для детей и взрослых без документов, подтверждающих ее поступление, а также без сертификатов соответствия.

В настоящее время на площади магазина, которая составляет более 250 квадратных метров, описана одежда на общую сумму более 50 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.

За нарушение правил торговли грозит штраф свыше 1000 рублей и конфискация товара. Финальную точку в этом деле поставит экономический суд. Сотрудники финансовой милиции готовят материалы: по словам специалистов, только на опись товара уйдет несколько дней.

Одеждой без документов торговали в Гомеле: описан товар на сумму несколько десятков тысяч рублей

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