Одна минчанка догадалась отказаться: жильцы дома по адресу пр.Газеты Правда регулярно оплачивают неработающие камеры видеонаблюдения

37 жильцов дома, который находится по адресу проспект Газеты Правда, 30, заключили договор на установку системы видеонаблюдения и принялись исправно оплачивать услуги. Оправдали ли затраченные средства себя, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Изначально на дверях подъезда появились наклейки, оповещающие, что ведется видеонаблюдение. Однако самих камер не наблюдалось. Позже устройство все же установили. Жительница дома Тамара Бабакова вздохнула спокойно, а как оказалось, совершенно напрасно.



Тамара Бабакова, минчанка:

В 15 году в апреле. Сказали, если что-то случится, можно будет заказать видео. Во всяком случае, будет видно, что тут случилось.

Сняли колпаки с машины – запросили видео. Отвечали несколько раз, что вот, уже скоро дадим, дадим. Но так и не предоставили, сказали, что у них украли видеорегистратор.

Как минимум пять лет на территории Беларуси одна из фирм по установке систем видеонаблюдения, меняя свои названия, вводит в заблуждение потребителей.

«Стройкомбел», он же «Белохранспектр», он же «Белохрангарант», а в настоящее время, «НВА-системы».

Работники фирмы неоднократно становились участниками программы «Добро пожаловаться». Минчане жаловались на муляжи вместо камер, некачественно предоставленные услуги. Более того, в большинстве случаев видеозаписи случившихся ЧП предоставить клиентам не смогли. Позже Тамара Бабакова узнала, что она также подписалась на «кота в мешке».



Тамара Бабакова:

Были суды, два суда я выиграла, и вот в январе я только получила деньги. Я аннулировала договор и ничего не выплачиваю, а остальные продолжают платить. Около пяти рублей.

Но в случае чего видео они не получат.

Видеоматериал с оборудования помогает не только найти преступников, но и становится хорошим доказательством правонарушения. Погодные условия не должны влиять на техническое оборудование, процесс записи ведётся круглосуточно. Ночью камера слежения должна переходить в инфракрасный режим. Запись хранится на сервере около 30 дней. Качество съемки позволяет укрупнить отдельные элементы.

Речь, безусловно, о реальных системах видеонаблюдения, а не о компании «НВА-системы», которая на слуху и у юристов.

Ольга Иващенко, юрист:

Потребители неоднократно были недовольны оказанием услуги данной компании. То есть то оборудование, которое должно было устанавливаться в соответствии с договором, не было установлено. Сроки были нарушены. Претензии потребителей о возврате денежных средств, которые были им начислены в жировку, не возвращались.

По данной организации уже есть решение суда, где установлено, что права потребителей нарушены.

Что, действительно, обязательства по договору не исполнялись.

Все клиенты минской фирмы могут законно рассчитывать на возврат всех денег.

Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае потребителям необходимо обратиться с претензией в письменном виде к исполнителю по договору. Если обязательства вообще не исполнены, потребитель имеет право требовать либо расторжение договора и возврат уплаченной суммы, либо требовать от исполнителя установку оборудования, которое предусмотрено договором.

Что же до организации «НВА-системы» – со своей тягой к приобретению разных новых имен, но с неизменным родом деятельности, фирма сильно нуждается в пристальном внимании со стороны граждан и наблюдении о стороны закона.

В этой истории странно даже не то, что, так называемые бизнесмены долгое время одурачивают людей. Удивительно, что из 36 жильцов дома только Тамаре Бабиковой не все равно, за кого ее держат. Не в силу ли нашего безразличия и покорности продолжают наживаться особо ушлые дельцы?