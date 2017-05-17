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Одуванчики-мутанты появились под Минском: комментарий биолога

17.05.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Растения выглядят странно: цветочные корзинки многочисленной группой сидят на одной толстой ножке. Одуванчик необычного вида смотрится заметно крупнее собратьев. И подобных экземпляров на поляне около дороги в агрогородке Хатежино обнаружено сразу несколько. Впрочем, у биологов есть разумное объяснение необычному и, оказывается, далеко не уникальному явлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Поликсенова, заведующий кафедрой ботаники биологического факультета Белорусского государственного университета:
Среди огромного количества зацветших одуванчиков можно увидеть изредка вот такие растения: с плоскими цветоносами и с большим количеством цветочных корзинок. Научное название – фасциация – когда часть органов приобретает такой ремневидный, лентовидный вид. Она абсолютно безопасна и для окружающей среды, и для самого растения. Такие уродливые растения не распространяются, они так и остаются расти на одном месте.

К слову, это явление свойственно не только одуванчикам. Встречается такая деформация, к примеру, и у лилий.

Одуванчики-мутанты появились под Минском: комментарий биолога

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