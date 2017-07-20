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Официальный визит Александра Лукашенко в Украину начинается 20 июля

20.07.2017 - 09:27

Новости Беларуси. Программой визита запланированы переговоры с Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического и торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов.

Официальный визит Александра Лукашенко в Украину начинается 20 июля

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