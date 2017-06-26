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Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня

26.06.2017 - 09:27

Новости Беларуси. 26 июня начнется официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие торгово-экономического взаимодействия с нашей страной и расширение сотрудничества в различных сферах – вот, пожалуй, главные цели приезда в Минск представительной делегации с Востока.

В пресс-службе нашего главы государства сообщили, что 27 июня во Дворце Независимости пройдет встреча Президента Александра Лукашенко с гостем. Итогом переговоров «один на один», а также в расширенном составе станет подписание пакета документов. Также президенты примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Официальный визит в Беларусь Президента Вьетнама Чан Дай Куанга начнется 26 июня

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