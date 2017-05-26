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Огни и яркие изображения повсюду: фестиваль света «Яркий Сидней» открылся в Австралии

26.05.2017 - 12:44

Новости Австралии. В Австралии открылся фестиваль света «Яркий Сидней». Каждую весну крупнейший город страны привлекает своими невероятными инсталляциями туристов со всего света. В это раз над поражающими воображение проекциями трудились 180 местных и международных мастеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анимация и спецэффекты встречаются буквально на каждом шагу: от земли под ногами, до 50-метровых фонтанов. Конечно, самым ярким и впечатляющим экспонатом световой выставки стал знаменитый сиднейский Оперный театр. На нем изображены воображаемые морские существа, скрывающиеся в глубине гавани и мерцающих растений.

Огни и яркие изображения повсюду: фестиваль света «Яркий Сидней» открылся в Австралии

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