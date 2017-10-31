новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории

31.10.2017 - 11:39

Новости Италии. Лесные пожары в итальянской Ломбардии не утихают. С пламенем сражаются днем и ночью, однако оно все ближе подбирается к городу Варезе. Вплотную пожар подошел к штаб-квартире астрономической обсерватории геофизического центра «Прельпино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 В поджогах подозревают нескольких пироманов. Сейчас их разыскивает полиция. Мэр Варезе заявил, что это самые сильные пожары за последние десятилетия. В помощь местным брандмейстерам Евросоюз послал несколько самолетов.

Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Мексике сгорел дом престарелых
В Мексике сгорел дом престарелых
В Бразилии пожар охватил национальный парк: в опасности животные, виды которых на грани исчезновения
В Бразилии пожар охватил национальный парк: в опасности животные, виды которых на грани исчезновения
Во Франции на парковке компании за ночь сгорели 20 автомобилей
Во Франции на парковке компании за ночь сгорели 20 автомобилей
Источник фото: скриншот из видео
Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч
Сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары угрожают стереть Португалию с лица земли
Сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары угрожают стереть Португалию с лица земли
В Мьянме крупный пожар охватил 5-звездочный отель из тика, построенный в 1934 году
В Мьянме крупный пожар охватил 5-звездочный отель из тика, построенный в 1934 году
Пожар в доме престарелых в Иркутске: 12 человек госпитализированы
Пожар в доме престарелых в Иркутске: 12 человек госпитализированы
Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны
Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru