Ограничение движения транспорта в Минске 9 мая: какие улицы будут закрыты для машин

Новости Беларуси. 9 мая в Минске будет ограничено движение в центре города. Для транспорта будут закрыты участки по проспекту Независимости, улице Кисилева и Захарова (с 10.30 до 14.00) и вечером с 17:00 до окончания праздничных мероприятий. Изменения коснутся работы общественного транспорта.

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка на некоторых улицах в центре города вблизи площади Победы и парка Победы, где вечером состоится праздничный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.