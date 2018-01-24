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ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно о олимпийских медалях

24.01.2018 - 20:46

Новости Беларуси. На зимней Олимпиаде-2018 выступят 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За олимпийскую сборную будут болеть сотни тысяч болельщиков по всему миру. Наши атлеты будут ощущать не просто всенародную, но и в прямом смысле космическую поддержку.

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Церемония открытия состоится 9 февраля. К слову, медали корейской Олимпиады станут самыми тяжелыми за всю историю современности. Золото – 586 граммов, серебро – 580, бронза – 493. Но спортсмены уверяют: оценить на вес олимпийскую победу просто невозможно. До старта главных игр четырехлетия в Южной Корее осталось всего 15 дней.

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