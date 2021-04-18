Арман-Маршалл Силла о возвращении в большой спорт: «Оказалось, что я конкурентоспособен»
Новости Беларуси. Обобщить подсказки тренера и выработать тактику дальнейших действий – такую задачу сейчас ставит перед собой Арман-Маршалл Силла, главная надежда белорусского тхэквондо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Карьеру спортсмена на паузу поставила допинговая история. Он до конца боролся за свое честное имя, к расследованию даже подключали спецслужбы. Но приговор был суров: четыре года вне соревнований и обнуление всех результатов.
О допинге, политике в спорте и жизни после дисквалификации с Арманом-Маршаллом Силлой поговорила Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня мы намерены узнать секрет настоящей силы у самого перспективного тхэквондиста Беларуси. Но прежде всего основательно подготовимся, проработаем свой спортивный лук.
Добрый день.
Арман-Маршалл Силла, чемпион Европы по тхэквондо (2014, 2016, 2021):
Добрый.
Кристина Федорович:
Кстати, как здороваются в тхэквондо?
Ну, теперь мне кажется, я точно готова.
Арман-Маршалл Силла:
Теперь можем начать.
О победе на ЧЕ: только сейчас начинаю понимать, что произошло, но это очень круто
Кристина Федорович:
Не могу не начать с поздравлений, вы триумфально вернулись после долгого перерыва. Каково это?
Арман-Маршалл Силла:
Волнительно, долгожданно, местами неожиданно. Я только сейчас начинаю понимать, что произошло, но это очень круто. Я по этому скучал.
Кристина Федорович:
Вы теперь трехкратный чемпион, правильно?
Арман-Маршалл Силла:
Так точно.
В каких-то непонятных местах уже не ем и не пью. Если меня приглашают в гости, то только в доверенном кругу
Кристина Федорович:
Теперь предлагаю вернуться к той самой паузе неприятной. Сразу ли вы поверили в услышанное? Какие у вас были эмоции, когда вы узнали, что у вас нашли запрещенные вещества в организме?
Арман-Маршалл Силла:
Я, естественно, не ожидал такого. Отнесся к этому как к шутке. Я просто лежал в своем номере и ждал тренировку в Стайках. Мне позвонили, сказали, что обнаружили положительную допинг-пробу. Я, естественно, в это не поверил и перенаправил звонок – звоните тренеру и дальше разбирайтесь. Я был уверен, что на этом все закончится. А мне тренер перезванивает и говорит, что за фигня, как так. Вот с этого все и началось.
Кристина Федорович:
Как вы рассуждаете об этой ситуации спустя время? Допускаете ли вы, что как-то политика вмешалась в спорт, как это часто сейчас бывает?
Арман-Маршалл Силла:
Сложно о чем-то судить, потому что мы так и не узнали, кто это мог быть. Вариации абсолютно разные, вплоть до того, что соперники из других стран могли это сделать или кто-то еще. Сейчас я стараюсь об этом не думать. Какие-то выводы из этого сделать, как мне себя обезопасить, как больше не попасть в такую ситуацию.
Кристина Федорович:
Вы упомянули свою безопасность.
Арман-Маршалл Силла:
Конечно, потому что это мог быть не мельдой, а какая-нибудь отрава или что-то еще.
Кристина Федорович:
Конечно. Как это происходит у вас? Рацион питания, вы, наверное, тщательно следите за тем, где вы кушаете. Расскажите об этом.
Арман-Маршалл Силла:
Да, в каких-то непонятных местах уже не ем и не пью. Если меня приглашают в гости, то только в доверенном кругу. Из оставленных бутылок не пьем.
Кристина Федорович:
Знаю, что вы тогда просто так не сдались. Читала, что вы продавали машину.
Арман-Маршалл Силла:
Средства искали где только можно. Все, которые у меня были, я в это дело вложил. Тренер помогал, федерация помогала. На платформе люди, которым небезразлична была ситуация, тоже скидывали деньги, помогали. Общими силами собрали сумму на адвокатов, на то, чтобы подать в суд, разобрать это дело, попытаться исключить дисквалификацию. Мы сделали все, что могли. Нет – значит нет.
Кристина Федорович:
Какой была жизнь после дисквалификации?
Арман-Маршалл Силла:
Другая. Человек привык жить в спортивном режиме: подъем, тренировка, обед и ужин по расписанию, вторая тренировка, сон, постоянные поездки. А сейчас ты просто окунаешься в жизнь, которой живет каждый человек. Тебе нужно понять, чем ты будешь заниматься, как найти себя, чтобы дело нравилось и приносило доход. Твоя жизнь кардинально поменялась. Планы, которые ты строил, уже все, до свидания. Нужен новый план. С этим столкнулся. В итоге нашел себя в тренерской деятельности, чему очень рад.
Кристина Федорович:
Еще вычитала такой интересный момент, что даже после дисквалификации – вооруженные силы.
Арман-Маршалл Силла:
Был такой момент. Это скорее было из разряда попытки остаться в спорте. То есть там можно было бы тренироваться и все в таком духе. Но не получилось по здоровью. Не то чтобы я расстроился.
Остается только где-то технико-тактические моменты подчистить и уже бороться за лицензию на Олимпиаду
Кристина Федорович:
Теперь вернемся в события дней грядущих. В мае уже будут отборы на предстоящие Игры. Как подготовка?
Арман-Маршалл Силла:
Полным ходом. Все очень жарко. Рад результату, который получилось достичь на чемпионате Европы, потому что это был контрольный турнир. Мы должны были понять, насколько в хорошей я форме, насколько я конкурентоспособен. Оказалось, конкурентоспособен. Поэтому сейчас остается только где-то технико-тактические моменты подчистить и уже бороться за лицензию.
Кристина Федорович:
Насколько сейчас тхэквондо развито в Беларуси?
Арман-Маршалл Силла:
По сравнению со всеми олимпийскими видами спорта не сказать, что прямо суперразвито. Но если брать в общем, например, у меня друг тренер по гимнастике, он ищет школы, свободные места, куда можно набрать группы. Он постоянно жалуется, что во всех школах либо карате, либо тхэквондо. Детских групп много.
Кристина Федорович:
Вы говорите, групп хватает. Многих родителей ведь это интересует. Условно, если у меня когда-нибудь будет сын, захочу его отдать в тхэквондо. То есть спокойно можно привести, отдать в хорошие руки.
Арман-Маршалл Силла:
Секций много, тут уже из разряда какой тренер больше симпатизирует. Благо, есть Instagram, можно за многими следить, сейчас с этим намного проще.
После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии
Новости Беларуси. По-настоящему триумфальное возвращение в большой спорт. Белорус Арман-Маршалл Силла стал первым на чемпионате Европы по тхэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Континентальный форум проходил в Болгарии. Этот старт для Армана стал первым международным после четырехлетней дисквалификации. Силла выступал в весовой категории до 87 килограммов. В финальном поединке за золото наш спортсмен был сильнее россиянина Владислава Ларина, который является первым номером олимпийского рейтинга.
Таким образом, Арман-Маршалл Силла стал уже трехкратным чемпионом Европы.
Арман-Маршалл Силла: я не все сделал что мог для тхэквондо в этой стране
Чуть ранее бронзовую награду в весе до 54 килограммов завоевал Игорь Козлов.