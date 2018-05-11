﻿ Оказывает положительное влияние на иммунитет и сердце. Чем полезно сало? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Оказывает положительное влияние на иммунитет и сердце. Чем полезно сало?

11.05.2018 - 11:32

Лакомство для гурманов – нежное и ароматное сало. Этот продукт с деревенским колоритом славится своими вкусовыми, полезными качествами и не только в наших краях. Сало любят в Украине, шпик – в Германии, лардо с удовольствием употребляют в пищу итальянцы. Во многих странах сало долгое время считалось блюдом для бедных, сегодня его подают в качестве деликатеса даже в лучших домах Парижа.  

Светлана Гордынец, заведующая отделом мясных продуктов РУП «Институт мясомолочной промышленности»:
Сало вкусный и полезный продукт. Сало содержит витамины растворимые: А, Е, D. Но надо сказать, что сало – это высококалорийный продукт. В 100 г сала содержится около 707 ккал. В свином сале много арахидоновой кислоты. Она положительно влияет на иммунитет, входит в состав клеточных мембран и оказывает положительное влияние на сердце. Сало не накапливает радиацию и не содержит канцерогенов.  

Сколько можно употреблять сала? С чем лучше есть сало? На что стоит обратить внимание прежде чем купить данный продукт? 

Подробности – в видеоматериале. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Подзарядка». Приседание, выпады в сторону
Здоровые советы. Какие причины возникновения судорог?
В чём польза поездок на велосипеде на работу? Мнение велосипедистов
Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района
Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района
«Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц рук
«Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц живота
Здоровые советы. Говорим о причинах нарушения сна
«Подзарядка». Упражнения для укрепления ягодиц
Все новости по теме Здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru